Criscitiello: «Allegri? Come Inzaghi! Inter rinata prima in Europa»

Criscitiello azzarda un parallelo fra Allegri e Inzaghi, non su quanto abbiano fatto ma su quello che dovrebbe fare l’allenatore della Juventus dalla partita di Champions League a Lisbona col Benfica in poi, come Inter-Barcellona. Ne ha parlato su TuttoMercatoWeb.

COME RILANCIARSI – Michele Criscitiello mette a confronto Inter e Juventus: “Un derby vinto, una passeggiata su un Empoli brutto e disastrato copia lontana della squadra di Aurelio Andreazzoli. La Juventus fa le prove generali di rinascita in Italia ma la vera prova del nove sarà in Europa. Dentro o fuori. Se Massimiliano Allegri si è rigenerato dopo il ritiro lo dovrà dimostrare questa settimana. Se è stata la classica falsa partenza delle squadre di Allegri, allora, c’è ancora tempo per pensare alla rinascita ma in Champions League la situazione potrebbe essere definitivamente compromessa. Serve vincere per restare a galla. Allegri come Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter è rinato ma lo ha dimostrato prima in Europa e poi in Italia. I quattro punti con il Barcellona, le vittorie di Reggio Emilia e Firenze, con dentro i tre punti con la Salernitana. L’Inter è rinata, anche senza due big. Lo stesso deve fare Allegri. La sosta mondiale, per chi è partito male, rischia di essere doppiamente dannosa. Sono poche due partite, con Torino ed Empoli, per certificare il risveglio della Juventus”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Michele Criscitiello