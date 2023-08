Zhang presto in tribunale: per il patron Inter debito da 300 milioni

Il presidente dell’Inter Zhang dovrà recarsi in tribunale per l’udienza promossa dalla China Construction Bank. L’accusa è di non aver saldato 300 milioni di debiti

A GIUDIZIO − Il presidente dell’Inter Steven Zhang il prossimo 27 novembre dovrà presentarsi al tribunale di Hong Kong per l’ udienza legata al caso China Construction Bank. Il patron nerazzurro è accusato di non aver saldato 300 milioni di debiti. L’udienza, che prenderà il nome di ‘Examination of Debtor‘ (esame del debitore)’, verterà su alcuni quesiti. In particolare, Zhang sarà interrogato oralmente per chiedergli se ha debiti, quanti debiti gli sono dovuti e quali altri beni o mezzi ha per soddisfare la sentenza con cui è stato obbligato a ripagare gli oltre 300 milioni di debiti. Inoltre, Zhang dovrà anche produrre qualsiasi libro o documento in suo possesso o potere relativo ai suoi beni e alle sue passività. C’è un rischio non da poco. In base ai precedenti citati dai creditori, infatti, il rischio è quello del carcere fino a tre mesi. Tuttavia, l’eventuale pena potrebbe essere convertita in pena pecuniaria.