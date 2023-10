Zhang non è né sarà a Milano: assemblea Inter solo da remoto – CF

Zhang nell’ultimo periodo non è particolarmente vicino alla sua Inter ma non è una novità dal punto di vista fisico. Il Presidente nerazzurro da tempo ha abituato l’ambiente a seguire tutte le evoluzioni anche da lontano. Perfino quelle più importanti di campo e non. Compresa la prossima assemblea in programma, come raccolto dal sito specializzato Calcio e Finanza

PRESIDENTE ASSENTE – Il Consiglio di Amministrazione dell’Inter si incontrerà nella prossima Assemblea dei Soci a Milano. L’attuale CdA, ovviamente. All’appuntamento sono previsti tutti… o quasi. A rappresentare la quota Inter ci saranno gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello (Corporate) e Beppe Marotta (Sport) probabilmente con altri sette membri. Forse sette ma non il Presidente Steven Zhang, che parteciperà all’assemblea da remoto. A riportarlo sono i colleghi di Calcio e Finanza, che assicurano che Zhang sarà collegato in video dalla Cina. Da capire se saranno presenti in Italia o sempre dalla Cina gli altri quattro rappresentanti in quota Suning, ovvero i fedelissimi Xu Yichen, Zhu Qing, Zhou Bin e Ying Ruohan, tutti legati alla famiglia di Nanchino. Atteso anche Daniel Kar Keung Tseung in quota LionRock Capital più gli italiani Carlo Marchetti e Amedeo Carassai, entrati poco più di due anni fa dopo l’arrivo di Oaktree Capital Management nell’universo nerazzurro. E ci sarà almeno una novità, già programmata. L’assenza “fisica” di Zhang alla prossima assemblea dell’Inter sicuramente può essere una notizia in questo periodo ma più che altro per le evoluzioni a livello societario. In casa Inter si cerca sempre una soluzione buona per tutti in prospettiva futura, proprietà compresa…