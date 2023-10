Taremi, opzione per l’Inter a gennaio? C’è un problema da non sottovalutare

Taremi è una delle opzioni dell’Inter per rinforzare l’attacco nel mercato di gennaio. L’acquisto dell’attaccante del Porto però nasconde un problema da non sottovalutare

PROBLEMA – L’Inter pensa già al mercato di gennaio. Le ambizioni della squadra nerazzurra sono altissime e per competere ad altissimi livelli serve, forse, un’altra pedina nel reparto offensivo che possa togliere un po’ di peso dalle spalle di Lautaro Martinez e Thuram, ad oggi poco aiutati da Arnautovic e, soprattutto, Sanchez. Uno dei nomi per l’attacco è Medhi Taremi del Porto, già seguito in estate e col contratto in scadenza a giugno 2024. Il calciatore sarebbe il perfetto innesto per il reparto offensivo nerazzurro, ma c’è un piccolo problema da non sottovalutare: la Coppa d’Asia.

ASSENZA – Taremi, a gennaio, sarà impegnato nella Coppa d’Asia con il suo Iran. La manifestazione inizierà il 12 gennaio e si concluderà il 12 febbraio. L’Iran, nel girone con Hong Kong, Palestina ed Emirati Arabi Uniti, è una delle candidate alla vittoria finale: Taremi potrebbe quindi saltare oltre un mese di partite con il club, in un momento chiave della stagione. Nulla di troppo grave, ma è un aspetto certamente da considerare prima dell’acquisto dell’attaccante.