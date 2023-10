Inter con novità nel CdA: i due punti fissati per la nuova assemblea

Inter alle prese con tanti impegni non agonistici anche nel lungo periodo di sosta. Il mese di ottobre sarà caratterizzato da una nuova assemblea, che si svilupperà in due punti molto importanti per motivi diversi. Di seguito quanto ripreso dal sito specializzato Calcio e Finanza

ORDINE DEL GIORNO – In casa Inter è già fissata una nuova data clou sul calendario societario, che non va mai di pari passo con quello sportivo. Quella della prossima Assemblea dei Soci, che andrà in scena giovedì 26 ottobre in unica convocazione. A tre giorni dall’attesissima Inter-Roma a San Siro, quindi. Sede dell’incontro il lussuoso “Palazzo Parigi Hotel” di Milano con le sue cinque stelle. Inizio dell’assemblea fissato alle ore 10.30 con un Ordine del Giorno caratterizzato da due punti specifici. Il primo, come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, è l’approvazione del bilancio chiuso lo scorso 30 giugno. In pratica verrà confermato il rosso previsto, pari a circa 85 milioni di euro. Nulla di nuovo, quindi. Il secondo, ben più interessante forse, è la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione dell’Inter, che vanta già dieci nomi. Tra di essi quelli del Presidente Steven Zhang e degli Amministratori Delegati Alessandro Antonello (Corporate) e Beppe Marotta (Sport). La prossima assemblea post-sosta internazionale in casa Inter si preannuncia particolarmente interessante per il CdA nerazzurro di Zhang. Il “nuovo” CdA.

Fonte: Calcio e Finanza