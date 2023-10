Zhang-Inter, 2 partner in aiuto! E Oaktree si aggira per Milano − TS

Giovedì il Cda dell’Inter con Steven Zhang quasi sicuramente collegato a distanza. Intanto, il futuro è da scrivere e Oaktree si fa sempre più persistente.

FUTURO SOCIETARIO − Zhang non c’è, Oaktree sì. Ad oggi è questo lo scenario a Milano e dintorni, sponda nerazzurra. Il patron cinese non viene in Italia dallo scorso giugno, mentre il fondo statunitense, Oaktree, a cui lo stesso Zhang dovrà risanare un debito da oltre 300 milioni a maggio 2024, si aggira più insistentemente dalle parti di San Siro. Nel caso in cui Zhang non riuscisse a saldare il suo conto, sarebbe proprio il fondo ad occuparsi della cessione del club. Intanto, come anche riferito dal Sole 24 ore e ripreso da Tuttosport, il presidente nerazzurro ha dato mandato a Goldman Sachs di ricercare nuovi investitori per appoggiarlo a finanziare e mantenere l’Inter. Due sarebbero interessati: Sixth Street e Ares Management. Il primo ha salvato il Barcellona acquistando il 25% dei propri diritti televisivi derivanti dalla Liga; il secondo invece ha contribuito in modo decisivo alla riqualificazione dello Stamford Bridge raccogliendo circa 460 milioni di euro. Quanto all’altra ipotesi, ossia la cessione dell’Inter, ad oggi i rapporti tra Zhang e gli arabi si sono leggermente raffreddati.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino