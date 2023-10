Torino-Inter, 140 giorni dopo. Quante cose sono cambiate! − TS

Inzaghi riparte dal Torino dopo la sosta: dall’ultima trasferta dell’Inter contro i granata sono cambiate decine di cose. Ecco quali.

ASSENZE − A soli 140 giorni di distanza e una finale di Champions League giocata nel mentre, l’Inter ritorna a calcare il verde dell’Olimpico Grande Torino in attesa del match contro i granata. Ne sono cambiate di cose in questa estate, tra cui tante cessioni e nuovi volti. Dell’undici iniziale che scese in campo e si impose 1-0 a una settimana dalla finale di Champions a Istanbul, infatti, sono rimasti in pochi. Con Handanovic in porta, Darmian, De Vrij e Bastoni in difesa. Dumfries e Gosens sulle fasce insieme a Gagliardini, Brozovic e Calhanoglu a centrocampo; Lukaku e Lautaro Martinez in attacco. Queste le scelte che fece Inzaghi in Torino-Inter: oggi invece, tante cose sono cambiate, con nuovi volti in campo e degli addii pesanti.

NUOVI VOLTI − Non ci sarà Brozovic, autore degli ultimi due gol al Torino: il croato in estate è passato all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo per circa 18 milioni di euro. Oltre al croato, mancheranno anche Handanovic (impegnato ora all’interno del settore giovanile), Gagliardini a centrocampo che archiviato il contratto con i meneghini si è legato a zero al Monza. In attacco mancherà anche Romelu Lukaku dopo un addio rumoroso e la firma alla Roma.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini