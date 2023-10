Torino-Inter, Inzaghi non si fida: scelte decisamente indicative! − TS

Simone Inzaghi conferma gran parte della formazione. Nella trasferta di Torino pochi i cambi dall’undici tipo dell’Inter. C’è un solo dubbio a centrocampo.

NIENTE TURNOVER − A poche ore dal delicato match di Torino, l’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per definire la squadra titolare che scenderà in campo questa sera alle ore 18. Il tecnico nerazzurro punta ai “migliori” e si prepara a schierare la miglior formazione rimandando alle prossime gare il turnover. I due che potrebbero restare fuori dall’undici iniziare sono Bastoni – impiegato da Spalletti in Nazionale per 117′ – e Dumfries che con l’Olanda ne ha giocato 152′. Il centrale italiano, rientrato affaticato, potrebbe sedersi in panchina in attesa delle sfide di Salisburgo e Roma. Mentre per quanto riguarda Dumfries, la sua esclusione nascerebbe da una questione tattica, lasciando a Darmian e iniziando una partita con più equilibrio tra centravanti e difensori. In difesa spazio all’intoccabile Benjamin Pavard, che rientra a Milano dopo aver segnato due gol con la Francia: insieme a lui Acerbi e De Vrij.

C’È NICO − A centrocampo l’unico dubbio era tra Frattesi e Barella, reduce da 152′ minuti con la maglia dell’Italia ma, visto il caos calcioscommesse con il suo nome tirato nel calderone e la risposta a tono sui social, Inzaghi preferisce farlo sbollire in campo piuttosto che vederlo seduto in panchina. Insieme al sardo, spazio a Calhanoglu e Mkhitaryan nel trio oltre a Darmian e Dimarco sulle fasce. In attacco invece, resta confermata la coppia del momento: Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La probabile formazione secondo Tuttosport.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

