Torino-Inter, probabili formazioni 9ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Torino-Inter in Serie A nell’anticipo pomeridano e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo dopo la seconda sosta internazionale. Le due squadre a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a Torino – presso lo Stadio “Olimpico – Grande Torino” – per la partita della 9ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Juric in cerca di punti importanti contro Inzaghi che, invece, cerca la vetta in attesa di Milan-Juventus. Ecco le probabili formazioni di Torino-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

TORINO (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 15 Sazonov, 3 Schuurs, 13 R. Rodriguez ©; 19 Bellanova, 28 S. Ricci, 61 Tameze, 27 Vojvoda; 16 Vlasic, 23 Seck; 11 Pellegri.

A disposizione: 1 Gemello, 71 Popa; 6 Zima, 7 Karamoh, 8 Ilic, 9 A. Sanabria, 10 Radonjic, 20 Lazaro, 66 Gineitis, 77 Linetty, 84 Antolini, 94 N’Guessan.

Allenatore: Ivan Juric

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 4 Buongiorno, 26 Djidji, 91 D. Zapata, 93 Soppy.

Altri giocatori: 22 Brezzo, 69 Servalli; 25 Dellavalle, 29 Njie, 30 J. Silva, 56 Desole, 79 Savva, 81 Ciammaglichella.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Difesa praticamente obbligata per Juric, che probabilmente non convocherà Buongiorno nonostante ci sia qualche chance di recupero post-infortunio. Sulle fasce due maglie per tre, con l’ex Lazaro in fondo alle gerarchie. In mezzo al campo Tameze favorito su Ilic. In attacco la coppia Seck-Pellegri se la gioca con Radonjic-Sanabria, che insegue.

Probabili formazioni Serie A: Torino-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 5 Sensi, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 49 M. Sarr, 70 A. Sanchez, 95 A. Bastoni

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 7 Cuadrado, 8 Arnautovic.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 44 Stabile, 47 Kamaté, 48 Guercio, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Prevista qualche rotazione pre-Salisburgo subito dopo la sosta ma solo nei due reparti coperti. In difesa ballottaggio tra Acerbi e Bastoni con il primo favorito per giocare sul centro-sinistra rilanciando de Vrij in mezzo. A centrocampo Darmian in vantaggio su Dumfries sulla fascia destra, in mezzo testa a testa tra Barella e Frattesi con il secondo pronto a invertire le gerarchie, anche se nelle ultime ore il primo sta recuperando quota.