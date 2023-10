Capello: «Scudetto? Inter favorita! Juventus, manca uno su tutti»

Capello ha detto la sua sulla corsa scudetto coronando l’Inter come la favorita per la vittoria finale. L’ex allenatore si esprime anche sulla Juventus.

FAVORITA − Fabio Capello interpellato sulla Juventus come possibile favorita per lo scudetto spiega: «Che non giocare le coppe sia un vantaggio in campionato è sicuro. Puoi allenare i giocatori, non si stancano con partite e viaggi e hai una settimana per preparare le partite. Per quanto riguarda lo Scudetto, ho già detto che la mia favorita è l’Inter. Con Pogba avrei messo la Juve sullo stesso piano proprio per il vantaggio di non giocare le coppe, ma senza di lui ai bianconeri manca qualcosa».

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini