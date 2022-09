Zenga: «Inter sparita dopo il vantaggio. Bayern Monaco? Un bene!»

Walter Zenga non poteva non commentare Milan-Inter, lui che – da grandissimo ex nerazzurro – ne ha giocati un’infinità. L’ex portiere, negli studi di Sky Sport, ha analizzato la gara e le possibilità di riscatto dei nerazzurri già in Champions League.

ANALISI – Walter Zenga si è soffermato sull’analisi del derby perso dai nerazzurri: «L’Inter è partita bene, l’azione del primo gol è stata fantastica. Da lì in poi l’Inter è sparita ed è uscito il Milan. All’improvviso poi i cambi hanno spostato l’inerzia della sfida, con Maignan che ha fatto tre miracoli a evitare il 3-3»

SFIDA PER IL RISCATTO – Zenga ha poi definito una “fortuna” il fatto che l’Inter debba trovare subito il Bayern Monaco per poter riscattare la sconfitta di questa sera: «Faccio fatica a pensare che dopo nemmeno un mese di campionato ci sia una mancanza di concentrazione. La problematica è mantenere lo stesso livello a lungo termine per tutte le partite. Non è sicuramente un discorso facile. Dopo una partita del genere è meglio trovare una partita difficile, piuttosto che una abbordabile. È un bene che arrivi subito il Bayern Monaco».