Inzaghi: «Regalati tre gol, ora valutazioni! Scelte Inter? Io sono coerente»

Inzaghi ha perso un nuovo derby, il secondo in tre partite di Serie A da allenatore dell’Inter. Queste le sue parole al termine della stracittadina finita 3-2, nella conferenza stampa.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Milan-Inter.

Cosa non ha funzionato?

Abbiamo fatto un bellissimo gol, poi preso l’1-1 in possesso palla abbiamo avuto un blackout che non è permesso in partite del genere, di questo valore. Dopo il 60′ e il 3-1 abbiamo fatto un’ultima mezz’ora buona, dove abbiamo fatto il 3-2 e probabilmente avremmo meritato il pareggio. Abbiamo trovato dall’altra parte un portiere che ha fatto grandi interventi, però non mi basta: volevamo di più, io sono l’allenatore e devo capire il perché di certi momenti.

Errori pesanti in difesa. Inzaghi poteva correggere un po’ prima, quando il Milan è andato in vantaggio?

Le scelte e i cambi dopo è sempre facile dire cos’avrei fatto. Sono sempre coerente con le mie scelte, mi dispiace aver regalato questi tre gol. Abbiamo fatto due gol, creato tantissime situazioni per pareggiare questa partita con tantissima fatica. Abbiamo concesso tre gol troppo facili, il primo su palla nostra e gli altri su errati posizionamenti individuali. C’è delusione nello spogliatoio come è giusto che sia, abbiamo perso una partita che sappiamo che valore ha per la società e i tifosi. Adesso fra quattro giorni ce n’è un’altra.

Cosa bisogna cambiare? Già nelle amichevoli l’Inter aveva preso troppi gol.



Chiaramente dovremo analizzare. A livello di spirito e motivazione già da quest’estate si era visto qualcosa, ma mancavano giocatori. C’era stata qualche analisi anche lì, però dopo cinque partite di campionato e quasi due mesi di allenamenti mi aspetto di più, perché siamo gli stessi dello scorso anno a livello difensivo dove eravamo riusciti a fare otto partite di fila senza prendere gol.

Inzaghi, si può ipotizzare col Bayern Monaco qualcuno in campo con la mente più sgombra?

Io penso che, al di là dei senatori, tutti quanti abbiamo preso una botta perché chiaramente il derby è la partita nella partita, è una partita a sé nel campionato. Sarà motivo di discussione, ci dev’essere rabbia, poi è normale che giocando fra quattro giorni qualcosa farò. Vedremo se ci saranno dei recuperi, non mi preme la formazione ma capire e parlare con la squadra. Quei venticinque minuti ci sono costati il derby.