Zenga: «Inter-Napoli? Ecco chi farei giocare in attacco! Un intoccabile»

Zenga ha la sua coppia per Inter-Napoli di domani sera, partendo da un attaccante in questo momento per lui intoccabile. Ecco come si è espresso nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale, su Sky Sport.

CHI GIOCA – Walter Zenga non disdegna un tridente nell’Inter, anche se contro il Napoli si attende altro: «Tutti e tre insieme ci può anche stare, con Edin Dzeko dietro. Quello che posso dire io è che, a mio modo di vedere, Dzeko in questo momento è quello più intoccabile. Dzeko-Lukaku è la coppia che voleva Antonio Conte all’Inter e, dopo le amichevoli, sono la coppia migliore. Lautaro Martinez è tornato dai Mondiali che non ha fatto bene. Farei giocare Dzeko-Lukaku per due partite, facendo entrare Lautaro Martinez, poi li alternerei per due partite. Marcelo Brozovic è infortunato, ma comunque non l’avrei fatto giocare dall’inizio».

LA RIMONTA – Zenga dà uno sguardo alla classifica: «L’Inter non ha davanti solo il Napoli, ha davanti anche la Juventus e il Milan. Non sono solo gli undici punti dal Napoli, è praticamente costretta a vincere tutti gli scontri diretti e sperare che le squadre davanti perdano punti. Non so quante squadre abbiano vinto lo scudetto con questo distacco a questo punto della stagione: spero di essere smentito, perché tifo Inter».