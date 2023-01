Manicone: «Lautaro Martinez vuole vincere anche all’Inter. Con il Napoli…»

Manicone analizza la situazione dell’Inter in vista della sfida contro il Napoli. L’ex giocatore nerazzurro parla anche di Lautaro Martinez e delle ambizione dell’attaccante con il club interista. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Radio Sportiva.

AMBIZIONI – Antonio Manicone interviene su Radio Sportiva con una lunga disamina sull’Inter. Ecco il pensiero dell’ex giocatore nerazzurro: «Lautaro Martinez (vedi intervista) ha tanta voglia di rivalsa dopo i Mondiali. È stato protagonista con il rigore segnato ma credo che lui voglia esserlo ancora di più vincendo qualcosa di importante con l’Inter. La squadra nerazzurra è sempre ai primi posti in campionato e in Champions League incontrerà il Porto. Quindi, anche se non sarà semplicissima, avrà la possibilità di passare. Lautaro Martinez, e tutta l’Inter, vorrà alla fine della stagione avere qualcosa di concreto. Inter-Napoli? Non sarà una partita decisiva, il calcio insegna che è sempre tutto aperto. Però sarà un match difficile per tutte e due perché una situazione così non c’è mai stata. Credo che anche i due allenatori siano curiosi di vedere come andranno le cose. In questo momento il Napoli è la favorita per lo scudetto. Mercoledì vedremo una bella partita, con due squadre forti e entrambe con voglia di vincere». Così Manicone conclude il suo discorso sull’Inter.