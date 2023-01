Jacobelli: «Skriniar? Zhang dimostri le parole! Inter, pesa prestito Oaktree»

Jacobelli, ospite di Sportitalia Mercato, ha parlato della situazione legata al rinnovo di Skriniar. Il giornalista è inoltre intervenuto sulla difficile situazione societaria dell’Inter.

SITUAZIONI COMPLICATE − L’Inter continua ad attendere una risposta all’ultima proposta di rinnovo presentata a Milan Skriniar. Di questo e della difficile situazione economica dei nerazzurri ha parlato il giornalista Xavier Jacobelli: «Skriniar è la cartina di tornasole delle dichiarazioni di buona volontà riferite da Steven Zhang durante i festeggiamenti natalizi. Lui ha detto che l’Inter vuole continuare a vincere, ma per farlo c’è bisogno di confermare un elemento del calibro dello slovacco. Se ciò non dovesse avvenire allora ci sarebbe tutto un discorso da fare sui possibili scenari futuri del club. Non bisogna però dimenticare che c’è sempre quella spada di Damocle che pende sulla testa di viale della Liberazione che è quel prestito di circa 290 milioni di euro che deve essere restituito a Oaktree entro il 31 maggio 2024».