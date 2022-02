Zenga: «Gosens investimento sul futuro, gran esterno! Sensi azzardo Inter»

Zenga commenta il mercato dell’Inter dal suo canale YouTube. Promossi gli arrivi di Caicedo e Gosens, ma l’ex portiere ha qualche dubbio sull’aver lasciato andare in prestito Sensi alla Sampdoria.

I MOVIMENTI – Walter Zenga parla del mercato dell’Inter e di quanto fatto a gennaio: «L’Inter ha fatto un investimento sul futuro con Robin Gosens. Un grande esterno, chiaramente è uno dei giocatori che da difensore ha fatto più gol in assoluto nel campionato italiano. Non è disponibile per parte di febbraio, questo lo dobbiamo far notare. In più in avanti, con l’infortunio di Joaquin Correa, ha portato a casa per cinque mesi Felipe Caicedo. Io l’ho allenato un anno negli Emirati Arabi con l’Al-Jazira: è un ragazzo straordinario. Sa stare al suo posto, quindi tornerà sicuramente utile».

CESSIONE FRETTOLOSA? – Zenga ha un dubbio: «Anche se il centrocampo titolare dell’Inter ha grande qualità, grande corsa, gol e fosforo i tre sostituti sono Matias Vecino, Roberto Gagliardini e Arturo Vidal. Con tutto il rispetto non c’è la stessa qualità e lo stesso spessore: dare via Stefano Sensi è stato un po’ un azzardo, mettiamola così. Anche perché Marcelo Brozovic è diffidato, Nicolò Barella non giocherà le due partite col Liverpool. Lì in mezzo potrebbe esserci qualche problema».