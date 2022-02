Kulusevski: «Conte? Lo conosco dai tempi dell’Inter, un vincente»

Kulusevski avantieri ha lasciato la Juventus, trasferendosi al Tottenham dove ha ritrovato Paratici. Intervistato dai canali ufficiali della società londinese ha elogiato Conte ricordandone il suo lavoro all’Inter.

RITROVATI – Dejan Kulusevski poteva diventare un giocatore di Antonio Conte due anni fa, poi andò alla Juventus anziché all’Inter. Ora i due lavoreranno assieme a Londra: «Sono felice di essere al Tottenham e non vedo l’ora di lavorare con il gruppo. Conosco Pierluigi Gollini avendoci giocato assieme all’Atalanta, ma aspetto di poter lavorare con Conte perché lo conosco dai tempi dell’Inter. È un ottimo tecnico, è un vincente ed è quello che voglio essere, perciò voglio imparare quanto più possibile da lui. Poi ci sono ottimi giocatori, con cui poter collaborare: è il mio stile di gioco, non sono un solista ma guardo ai miei compagni per aiutarci a vicenda».

Fonte: tottenhamhotspur.com