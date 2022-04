Zazzaroni: «Oggi conta più per l’Inter: ecco i motivi. Inzaghi nervoso!»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, oggi in un suo editoriale ha parlato principalmente dell’importanza di Juventus-Inter questa sera, sottolineando quanto sia decisiva soprattutto per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi.

DERBY D’ITALIA – Anche secondo Ivan Zazzaroni, Juventus-Inter sarà più importante per i nerazzurri elencando i motivi: «Conta più per l’Inter perché perché è la detentrice del titolo ed è stata a lungo in testa, ma soprattutto perché ha assai meno tempo e denaro e vivrebbe il mancato bis con sofferenza; sofferenza che aumenterebbe se lo scudetto finisse al Milan ormai entrato nel loop del club supervirtuoso. Conta di più per l’Inter anche perché da un paio di mesi la struscia poco, non a caso un filo di nervosismo è trapelato dalle risposte di Simone Inzaghi. Conta parecchio pure per Marotta e non più per un’urgenza di rivincite personali, quelle se le è già prese attraverso Conte. Da un paio di stagioni è condannato all’autogestione: la proprietà cerca tuttavia di non fargli mancare la propria presenza».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

