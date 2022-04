Zhang-Agnelli, ma quali rivali! Contatti continui e una volontà precisa – TS

E’ il giorno di Juventus-Inter. E’ il giorno della verità per i nerazzurri di Simone Inzaghi che devono assolutamente vincere per tenere aperto il sogno scudetto. In tribuna ci sarà anche Steven Zhang che si siederà al fianco di Andrea Agnelli, presidente dei bianconeri.

RIVALI – L’Inter ieri è partita in direzione Torino per il derby d’Italia di questa sera alle 20:45 contro la Juventus. I nerazzurri devono vincere in tutti i modi per tenere aperto il sogno scudetto e mettere pressione al Milan. In tribuna ci saranno anche i due presidenti: Steven Zhang da una parte e Andrea Agnelli dall’altra. Come riporta Tuttosport questa mattina, i due sono tutt’altro che rivali o nemici. I due, nonostante il progetto Superlega accantonato dai nerazzurri, sono in ottimi rapporti e si sentono ripetutamente. Agnelli e Zhang, anche quando il presidente dell’Inter era in Cina, si sono tenuti molto in contatto con una volontà comune: quella di svecchiare il calcio per renderlo più fruibile alle giovani generazioni che si stanno progressivamente allontanando dal mondo del pallone. In Supercoppa, il 12 gennaio, non c’era Agnelli in tribuna perché positivo al Covid-19 quindi questo sarà il primo incontro dopo tanto tempo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino