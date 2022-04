Cucci: «Inter, Marotta ora inamovibile. In tanti lo rivorrebbero a Torino!»

Italo Cucci, noto giornalista italiano, oggi sul Corriere dello Sport in un suo editoriale in vista di Juventus-Inter ha parlato nello specifico di Giuseppe Marotta, attuale Amministratore Delegato nerazzurro con un passato in bianconero.

COME UNA TISANA – Italo Cucci facendo riferimento a Juventus-Inter di questa sera, ha parlato dell’importanza di Beppe Marotta nel calcio italiano in generale – esaltando la sua carriera -, e adesso all’Inter, con l’ultimo scudetto conquistato: «Il Derby d’Italia è forse il più grande, completo, consolatorio contenitore di fatti e figure di almeno mezzo secolo di calcio eccellente. Juventus e l’Inter l’hanno sempre interpretato con primattori memorabili. Dei due fronti è rimasto attivo e carismatico solo Massimo Moratti, la cui passione nerazzurra è intatta. Tra le due contendenti, però, c’è un personaggio che non aspira alla leggenda ma alla cronaca, Giuseppe Marotta. Marotta è una figurina del mio album che ritrovo insieme a una sfilza di presidenti, allenatori e calciatori con i quali ha collaborato. Forse per questo s’è meritato una lunghissima milizia bianconera e oggi, mentre come al solito in Casa Inter si discute di tutto e di tutti mentre lui resta inamovibile. Perché mentre i padroni cinesi mostrano insoliti ma spiegabili segni d’inquietudine per le finanze tristemente allegre lui funziona come una tisana rilassante. All’Inter ha conquistato uno scudetto straordinario. l dato più eloquente dell’abilità di Marotta è segnalato dalla stima che ancora gode fra i vecchi tifosi della Vecchia Signora che lo rivorrebbero a Torino».

Fonte: Corriere dello Sport – Italo Cucci

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.