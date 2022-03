Zazzaroni: «Delusione Inter, squadra stanca? Non mi convince del tutto»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale questa mattina ha parlato della lotta scudetto in Serie A considerando i risultati di sabato, in particolare la prestazione dell’Inter contro la Fiorentina.

DELUSIONE INTER – Zazzaroni parla della lotta scudetto in Serie A soffermandosi in particolare sul momento dell’Inter: «Chi lo vince ‘sto campionato? È la domanda della strada, da giorni sempre la stessa. Da quanto tempo non accadeva che a metà marzo disponessimo di almeno tre risposte credibili? Unica delusione l’Inter. Ridurre la sua flessione all’assenza di Marcelo Brozovic o all’effetto derby è fuorviante: la squadra ha lasciato sul campo 14 punti nelle ultime sette partite, ma soprattutto se ne è fatti recuperare 10 dal Milan, sempre dalla ventitreesima. Squadra stanca, spremuta? Questa spiegazione fornita dalla maggioranza degli osservatori non mi convince del tutto: Simone Inzaghi dispone di numerose alternative di valore, segnalo a tal proposito gli ingressi nell’ultima mezz’ora di Jaoquin Correa, Alexis Sanchez, Federico Dimarco, Robin Gosens e Felipe Caicedo, mentre Darmian, Roberto Gagliardini e Matìas Vecino sono rimasti incollati fino alla fine alla panchina e Stefan de Vrij, infortunato, al divano di casa. Sono sorpreso dal rendimento non eccezionale di Lautaro Martinez».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

