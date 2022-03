FOTO – Dumfries sempre più un top europeo. I suoi dati parlano chiaro

L’Inter ieri contro la Fiorentina doveva vincere e invece non è andata oltre l’1-1. La squadra di Italiano è andata avanti con Torreira per poi essere ripresa da Denzel Dumfries. L’olandese è stato uno dei migliori in campo e l’Inter lo celebra sui social.

TOP – L’Inter, ceduto Hakimi a destra, ha trovato un piccolo tesoro. Denzel Dumfries, dopo un Europeo importante con l’Olanda, si è preso definitivamente l’Inter. L’esterno ieri ha pareggiato il gol di Torreira con l’olandese che di testa ha spedito in rete il cross di Perisic.

👏 | DUMFRIES @DenzelJMD2 è uno dei quattro difensori ad aver segnato almeno quattro gol e servito almeno quattro assist nei cinque grandi campionati europei in corso.#ForzaInter #InterFiorentina pic.twitter.com/t5ASNUqnWL — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 20, 2022

Con questo gol Dumfries diventa sempre più un top europeo. «Con il colpo di testa di ieri Dumfries diventa uno dei quattro difensori ad aver segnato almeno 4 gol e fornito 4 assist nei cinque grandi campionati europei in corso». Un bel traguardo per chi si è rimboccato le machine e ha cominciato a macinare grandi prestazioni.