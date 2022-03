Marani: «Crisi Inter, è ufficiale! Paga la stanchezza. Milan 1° non un caso»

Matteo Marani in un editoriale pubblicato questa mattina su TuttoSport ha fatto il punto delle partite giocate sabato e la lotta scudetto, considerando la vittoria di Milan e Napoli e il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina.

CRISI INTER – Matteo Marani dice la sua riguardo la lotta scudetto dopo il pareggio dell’Inter: «Sabato ricco di emozioni per la corsa scudetto, con Milan e Napoli a guadagnare altri punti su un’Inter ufficialmente in crisi. L’Inter ha subito ieri la migliore organizzazione della Fiorentina, allenata benissimo da Italiano, che nel primo tempo ha messo spesso in difficoltà la squadra di Inzaghi. L’Inter che non riesce più a vincere ha pure problemi a segnare. Tolta la gara contro la malcapitata Salernitana, ha realizzato due gol in cinque giornate, davvero troppo poco per il migliore attacco. Pesa certamente l’assenza di Marcelo Brozovic, insostituibile costruttore di gioco nerazzurro, ma ancora più preoccupante risultato lo stato di forma. Inzaghi individua nella pressione mentale la chiave del regresso come se l’Inter avesse pagato il peso psicologico di un successo annunciato, ma anche il limitato turnover dei mesi precedenti sta iniziando a presentare il conto. Il Milan ora non è primo a caso. Si diceva che senza Ibrahimovic questa squadra non potesse segnare, invece lo svedese è stato in campo meno di dieci minuti tra febbraio e marzo, eppure sono lassù, ad alimentare una corsa che potrebbe arrivare all’ultima giornata apertissima».

Fonte: TuttoSport – Matteo Marani

