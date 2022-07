Zazzaroni: «Bremer e Dybala? Lukaku ha ‘scombussolato’ i piani dell’Inter!»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale oggi sul quotidiano romano ha parlato dell’affare Gleison Bremer sfumato e dell’arrivo di Romelu Lukaku.

MERCATO SCOMBUSSOLATO – Ivan Zazzaroni dice la sua riguardo l’affare sfumato in difesa, ma fa il punto della situazione tenendo conto dell’arrivo di Lukaku: «Cose che succedono quando le risorse sono ridottissime e prima di fare acquisti sei costretto a liberarti di un pezzo dell’argenteria. Il primo che ci riesce ha vinto. Lo stesso Urbano Cairo non avrebbe potuto risolverla diversamente: 47 milioni pesano molto più di 30 più un giovane, anche se il giovane si chiama Casadei. Vista la drammatica situazione finanziaria nella quale da anni versa l’Inter, Marotta e Ausilio continuano a fare miracoli. Purtroppo per loro, o per fortuna, Lukaku ha scombussolato i piani: non hanno potuto rifiutarlo. Romelu Lukaku è pur sempre Romelu Lukaku e riprendere a 8 un pezzo venduto un anno prima a 115 resta comunque un affare, ma i due avevano altro in testa».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni