Inter, se resta Skriniar e arriva un difensore, che voto ti dai al mercato?

L’Inter ha perso l’occasione di prendere il miglior difensore della scorsa stagione di Serie A, Gleison Bremer. Il brasiliano è finito alla Juventus e ora i nerazzurri puntano a tenere Milan Skriniar.

VOTO – L’Inter ha perso Bremer con il difensore centrale andato alla Juventus per 50 milioni di euro. Non è un dramma certo, il dramma lo diventerebbe se in questo mercato i nerazzurri perdessero anche Milan Skriniar. Ecco, in questo caso, sì che sarebbe un dramma. Ma andiamo con ordine. Al momento Skriniar è sempre un giocatore dell’Inter, la sua volontà sarebbe quella di rimanerci a lungo ma davanti a offerte esorbitanti i nerazzurri lo lasceranno andare. Seconda cosa: in caso di permanenza di Skriniar e arrivo di un nuovo difensore, si può dire che comunque il mercato dell’Inter sarebbe completo? E se sì, che voto si potrebbe dare al calciomercato estivo? Se uno si mette al tavolino può tranquillamente capire come, con gli acquisti fatti e la permanenza di Skriniar + 1 difensore, La Rosa si è completata in tutti i reparti. Marotta e Ausilio lavorano, ora attendono e poi si butterano su qualche giocatore.