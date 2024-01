Zazzaroni ancora: «Marotta ha più peso di altri. Var introdotto per la Juventus»

Ivan Zazzaroni ha ritrattato le sue parole di qualche ora fa in diretta su Controcalcio e spiegato cosa abbia realmente detto. Peccato per l’intervento finale.

DIRIGENTE – Zazzaroni spiega tutto: «Marotta è in Consiglio Federale, è uno dei più ascoltati in Lega, è un uomo di grandi rapporti e relazioni. Ha un forte peso, ha rapporti politici costruiti negli anni, è potente. Sta facendo miracoli con Ausilio, Zhang è in Cina e non si sa cosa sta facendo. Fa il dirigente con quello che ne consegue, quando parlano Meluso, Fabiani o Pinto sono ascoltati meno di lui. Qualcuno ha voluto sottintendere altro. Io sono fuori dai social dal 2019 dal casino con Mihajlovic, c’è gente che interviene lì ma non mi riguarda. Venivo pagato per stare su Twitter. Quando sono finiti i soldi sono uscito anche io. Complotto? Assolutamente no, gli hanno dato un rigore alla fine al Verona. Penso che ci siano condizionamenti e persone non in grado di gestire il Var e la questione arbitrale. Tanti allenatori si stanno lamentando, c’è qualcosa da risolvere: la soggettività del Var, ognuno fa come vuole e non è stato risolto nulla»

VAR O NO? – Il direttore del Corriere dello Sport ha toccato poi il tema Var: «Nel mondo del calcio i dirigenti sono un ruolo fondamentale, ad esempio Mourinho si lamenta perché alla Roma nessuno dirige la comunicazione e parla con i giornalisti. Io sono favorevole assolutamente al Var, ma c’è un problema di soggettività adesso. In questo momento c’è un problema arbitrale grosso di divisione interna all’AIA. Il Var venne introdotto da Tavecchio per due ragioni: per un maggiore consenso ed essere innovatore ma anche per calmare il clima che si era creato contro la Juventus. Voleva rendere più democratico il calcio, niente di polemico».