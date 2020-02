Zanetti: “Scudetto tra Inter e Juventus? Equilibrio, grande novità. Lazio…”

Zanetti ha parlato della sfida per lo Scudetto tra Inter, Juventus e Lazio. L’ex centrocampista nerazzurro sottolinea le qualità di tutte le contendenti al titolo: di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb”

LOTTA PER IL VERTICE – Cristiano Zanetti ha fatto il punto della situazione per la lotta la titolo (ecco le parole di Milinkovic-Savic): «L’Inter può togliere lo scudetto ai bianconeri? E’ un campionato equilibrato e anche la Lazio può dire la sua. I biancocelesti non hanno le coppe e questo può essere un vantaggio. Juventus e Inter hanno ottime rose e sarà una bella lotta fino alla fine. Una grande novità rispetto agli ultimi anni. Critiche a Sarri? Viene messo in discussione ed è primo in classifica, in lotta per la Champions e in semifinale di Coppa Italia. Mi scappa da ridere. Aspettiamo che sbagli veramente qualcosa prima di puntare il dito. Ci possono essere, a seconda dei periodi, giocatori in forma e meno in condizione, il momento importante è ora che arriva la Champions League».