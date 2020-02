Milinkovic-Savic: “Inter forte, derby marcia in piÃ¹. Noi cattivi in casa nostra”

Milinkovic-Savic: “Inter forte, derby marcia in più. Noi cattivi in casa nostra”

Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” a due giorni da Lazio-Inter, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il centrocampista biancoceleste parla della sfida scudetto con i nerazzurri di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

CATTIVERIA – Sergej Milinkovic-Savic parla così ai microfoni di “Sky Sport” a due giorni da Lazio-Inter: «Loro sono una squadra forte con tanti grandi nomi, si trovano bene, hanno vinto un derby che rappresenta una forza in più per loro. Noi siamo in casa nostra e dal primo minuto entreremo cattivi e vediamo come finirà, speriamo non come due anni fa».