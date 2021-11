Zancan: «Inter, fatto un passo successivo. Transizione da Conte non indolore»

L’Inter, secondo il giornalista Zancan, sta procedendo nel percorso per mantenersi ai vertici. Il giornalista, ospite della trasmissione 23 su Sky Sport 24, fa un parallelo con la crescita della squadra avuta con Conte.

IN SALITA – Federico Zancan valuta il rendimento dell’Inter: «Forse era sbagliato pensare che la transizione da Antonio Conte fosse così rapida e indolore. Anche Conte ci ha messo un po’ a costruire l’Inter che poi abbiamo visto essere insuperabile. Adesso ha fatto un passo successivo l’Inter: sappiamo che Conte entra nella testa dei giocatori, alla fine forse il rapporto si logora anche per questo. Simone Inzaghi punta un po’ meno sullo schema e più sul singolo, ha un diverso approccio. Secondo me non era così facile arrivare, vedere dove è partito Inzaghi: per le premesse non sta facendo così male. Mentre di Luciano Spalletti conosciamo tutto di Inzaghi c’è ancora qualcosa che non sappiamo».