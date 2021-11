Pacchioni: «Inter ha problema scontri diretti. A Inzaghi non mancano alibi»

L’Inter al momento non ha vinto nessun scontro diretto. Secondo il giornalista Pacchioni, in collegamento su Sky Sport 24, ciò condiziona il giudizio dei tifosi e degli addetti ai lavori sulle possibilità scudetto dei nerazzurri.

POCA FIDUCIA − Paolo Pacchioni ragiona sul basso ottimismo nei confronti dell’Inter: «Penso che condizionino il giudizio dei tifosi la mancata vittoria negli scontri diretti. L’Inter difatti non ha vinto contro l’Atalanta per il rigore sbagliato da Federico Dimarco, stessa contro il Milan con Lautaro Martinez. A Simone Inzaghi non sono mancati gli alibi, come contro la Juventus con il rigore fischiato all’ultimo, ma se tu non riesci a vincere negli scontri diretti, ovviamente la fiducia dei tifosi e degli addetti ai lavori risulta essere bassa per la vittoria del titolo. La cosa potrebbe cambiare se vincesse contro il Napoli. Con Antonio Conte queste partite le giocavi meno bene però le vincevi».