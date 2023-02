Xavi insiste: «Champions League? Che rabbia ascoltare l’inno da casa!»

Xavi non dimentica l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter, capace di passare da seconda totalizzando 4 punti tra San Siro e Camp Nou nella fase a gironi. Le sue parole in conferenza stampa

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale