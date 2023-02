Inter, summit Inzaghi-management: Lukaku-Barella, arriva atto simbolico?

Summit tra Simone Inzaghi e il management, come da prassi, a 48 ore dall’ultima gara giocata. Il punto sull’episodio tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

CONFRONTO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, diversi temi saranno oggetto del summit tra il management e l’allenatore dell’Inter. Simone Inzaghi non è sotto osservazione. Tuttavia, vista l’imprescindibilità Delia qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Steven Zhang e Beppe Marotta richiedono continuità, determinazione, basta cali di tensione. Il pareggio contro la Sampdoria è frutto di un atteggiamento che, secondo la dirigenza del Club nerazzurro, è alla base del percorso altalenante in Serie A. Inoltre si pretende dal tecnico una maggiore propensione al rischio e decisioni meno “scolastiche”, almeno quando la gara e l’avversaria lo consentono. Non contro il Porto, dunque. Contro la Sampdoria invece qualcosa in più e di differente andava fatto.

EPISODIO – Per quanto riguarda invece l’episodio accaduto tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella, anche se già archiviato, la richiesta è che episodi del genere, seppur normali, abbiano luogo nello spogliatoio e non sotto l’occhio delle telecamere. Caso, semmai c’è stato, comunque chiuso. Tuttavia non si esclude che la Società commini una multa ai due, com atto anche simbolico per tutti i giocatori.

Fonte: SportMediaset.it