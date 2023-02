Inter, da Costa (Porto): «Primo posto Champions League, ma vogliamo di più»

Tra sette giorni l’Inter sfiderà il Porto in Champions League nell’andata degli ottavi di finale. Il presidente Pinto da Costa non pone limiti alle sue ambizioni

AMBIZIONE − Il Porto sarà il prossimo avversario dell’Inter in Champions League. L’andata degli ottavi di finale è prevista per il 22 febbraio a San Siro. Degli obiettivi dei Dragoes si è espresso il presidente Pinto da Costa: «Febbraio non è tempo di bilanci, ma se analizziamo come è stato il rendimento del Porto in questa stagione i fatti parlano chiaro: abbiamo vinto la Supercoppa e la Coppa di Lega, le uniche due competizioni che avremmo potuto vincere finora; siamo in lotta per le due competizioni nazionali tuttora in corso; abbiamo raggiunto l’obiettivo di superare la fase a gironi di Champions League con un brillante primo posto nel girone. In questo momento siamo campioni di tutto ciò che c’è da vincere in Portogallo, ma non siamo ancora soddisfatti. Vogliamo di più». Le sue parole riportate da Record.