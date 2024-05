Pardo: «Inzaghi lavoro impressionante sulla crescita dei giocatori!»

Pardo dopo Frosinone-Inter si è complimentato in particolare con mister Simone Inzaghi per il lavoro svolto in questa stagione sui giocatori. Il giornalista ne ha parlato in collegamento con gli studi di DAZN.

GRANDE LAVORO – Pierluigi Pardo si complimenta con Simone Inzaghi per il lavoro svolto quest’anno: «A me colpisce il miglioramento dei giocatori tramite il lavoro di Inzaghi che ha fatto e continua a fare qualcosa di impressionante. Quello che ha fatto Lautaro Martinez non è solo in termini di contributo realizzativo, ma anche il suo essere uomo squadra, gli assist, i comportamenti da leader assoluto. La solidità difensiva è stata impressionante, un’eccellenza. La grandezza dell’Inter è quella di avere una grande produzione offensiva attraverso i braccetti che si propongono, il lavoro degli esterni e dei centrocampisti, subendo poi così pochi gol».