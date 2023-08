Vocalelli: «Inter completa, e ha fatto un’operazione di programma»

Vocalelli vede bene le operazioni di calciomercato dell’Inter, non solo per quanto riguarda i nomi già chiusi o in trattativa. Il giornalista segnala una particolarità che sta effettuando la dirigenza nerazzurra: le sue parole a Radio Radio.

I NOMI – Alessandro Vocalelli valuta alcuni giocatori dell’Inter (o possibili acquisti), a partire da Stefano Sensi in gol contro il PSG in amichevole: «Tecnicamente è un giocatore indiscutibile, poi sta spesso male. Ha anche una capacità di sofferenza piuttosto bassa, è uno che se ha un dolorino si ferma. L’Inter? Completata e con giocatori giovani. Se completa le operazioni Lazar Samardzic e Gianluca Scamacca le completa con giocatori giovani. Ha fatto un’operazione anche di ringiovanimento, che secondo me dev’essere alla base del programma e del progetto delle squadre. Non si deve sempre pensare all’immediato, l’Inter sta facendo delle cose ottime».