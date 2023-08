Sommer, l’Inter aspetta il Bayern Monaco. Solo in un caso agirà! – Sky

Emerge sicurezza sul futuro della porta dell’Inter, che attende il Bayern Monaco per il via libera a Sommer. Sky Sport 24 spiega la situazione.

BUONI RAPPORTI – Yann Sommer, pur non essendo ancora ufficialmente passato all’Inter, ha già il futuro segnato di nerazzurro. Luca Marchetti, ospite nello studio di Sky Sport 24, spiega lo stato della trattativa: «Per Sommer l’Inter sta soltanto aspettando per una questione di buoni rapporti con il Bayern Monaco. Da questo punto di vista i nerazzurri non hanno problemi: Sommer sarà il primo portiere dell’Inter la prossima stagione! Poi si dovrà andare a prendere un secondo, col discorso legato a Trubin o ad altre possibilità che potranno essere prese in considerazione. Se il Bayern Monaco non dovesse aprire e lasciare libero Sommer, non avendo trovato un sostituto, allora i nerazzurri pagheranno la clausola perché tra quindici giorni si gioca».