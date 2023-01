Visnadi profetizza: «Skriniar rinnoverà per poi essere ceduto. L’Inter…»

Visnadi ha ipotizzato uno scenario in merito all’incontro eventuale in programma domani tra l’Inter e Skriniar. Il giornalista ritiene che il giocatore non voglia tradire il club

LA PROFEZIA − In collegamento su Radio Radio, Gianni Visnadi, ipotizza uno scenario in merito al summit di domani: «Provo a interpretare delle cose e a profetizzarle. Fossi nell’Inter non ci crederei più al rinnovo di Skriniar. Ma poiché l’Inter continua a tenere la porta auspico che possano raggiungere a questo tipo di intesa: ovvero Skriniar rinnova con una condizione scritta o non scritta che va via in caso di arrivo di una certa offerta per non tradire l’Inter. Il club si sta mangiando le mani per non averlo ceduto a 50 in estate. Ma questo eventuale incontro è da tripla».