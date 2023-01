Matrone: «Skriniar deve rispetto ai suoi tifosi, ha avuto tutto il tempo»

Vincenzo Matrone, ospite oggi a Sportitalia, ha parlato riguardo la situazione di Milan Skriniar, il cui rinnovo ancora non è arrivato.

RISPETTO – Secondo Vincenzo Matrone, Milan Skriniar ha avuto tutto il tempo per dare una risposta: «Quando arrivi a questo punto è tutto un rischio. Secondo me l’Inter non ha colpe. Ormai i calciatori ci hanno abituato a queste situazioni. Sono dalla parte della società e invece molto contro il giocatore e il suo procuratore. Se ipoteticamente Skriniar domani dovesse farsi male, il PSG sparirebbe. L’Inter in questo caso cosa dovrebbe fare? Dovrebbe essere riconoscente? Non è giusto. Se Skriniar sbaglia le prossime tre partite fa perdere la pazienza anche ai tifosi. Sono dell’idea che dovrebbe chiarire la sua posizione. Deve rispetto ai tifosi. Ha avuto tutto il tempo possibile». La risposta dello slovacco è attesa in questi giorni.