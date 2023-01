Sabatini: «Skriniar, cosa succederà al vertice? No previsioni, mi risulta…»

Domani incontro tra l’Inter e Skriniar (vedi articolo). Il futuro si potrebbe decidere a breve. Sandro Sabatini non si è voluto sbilanciare ma aggiorna su due elementi

NO PREVISIONI − Sabatini si esprime sul futuro dello slovacco: «Skriniar più dentro che fuori l’Inter? Come fare il pronostico di una persona. Penso che ad oggi il pronostico è abbastanza rischioso, da quello che mi risulta l’offerta dell’Inter è molto importante. Inoltre, lui conosce da tanto tempo questa offerta e ancora non ha risposto perché si fa forte di un’offerta superiore che gli sarebbe arrivata sempre dal PSG. Cosa succederà domani? Meglio non fare pronostici per evitare smentite». Le sue parole su Radio Radio.