Il Verona chiude due colpi: domani le visite mediche. Subito contro l’Inter?

Il Verona domani sottoporrà alle visite mediche ben due giocatori. Da capire se i due ce la faranno già per il match di San Siro contro l’Inter

TRATTATIVE CONCLUSE − Il Verona chiude i colpi Braaf dalla seconda squadra del Borussia Dortmund e Zeeifuk dall’Hertha Berlino. Il primo è un attaccante con un passato in Italia tra le fila dell’Udinese. Il secondo invece è un laterale destro. Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, domani i due si sottoporranno alle visite mediche di rito per poi firmare il nuovo contratto con il club scaligero. Da capire se già potranno essere arruolabili da Zaffaroni contro l’Inter a San Siro sabato sera. Il tecnico dei veneti parlerà domani in conferenza stampa (vedi articolo).