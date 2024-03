Visnadi: «Acerbi-Juan Jesus? No ad altri labiali. Né a ghigliottina»

Domani sono previsti sviluppi della questione Acerbi-Juan Jesus, con l’audizione del difensore dell’Inter con la Procura Federale. Visnadi, da Radio Sportiva, esclude che possa spuntare altro a livello di prove.

SENZA CERTEZZE – Il caso di domenica sera in Inter-Napoli continua a non risolversi perché manca l’evidenza. E Gianni Visnadi è convinto che non arriverà mai: «Di labiali non ne usciranno altri. Si vede Francesco Acerbi che gli dice di non essere razzista e Juan Jesus che dice che sono cose di campo. Evidentemente gli bastava quello, ma non era giusto che fosse finita lì. Poi però Acerbi dice che non ha detto nulla e a quel punto rifacciamo il film. Adesso ci saranno le audizioni: andranno in Procura Federale, Acerbi dirà che non ha detto nulla e Juan Jesus dirà che gli ha detto questo. L’arbitro dirà cosa si sono detti in quel momento, ma c’è la conferma che alcune cose sono state dette. Non bisogna usare la ghigliottina nei confronti del giocatore dell’Inter, ma nemmeno dare del bugiardo a Juan Jesus. Poi se per qualcuno Acerbi sarà un martire del politically corret perché avrà una squalifica e salterà gli Europei saranno problemi suoi, perché qui la questione è molto di più».