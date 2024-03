Italia-Venezuela, sorpresa Frattesi: una novità grossa in formazione

Italia-Venezuela stasera apre la serie di partite delle nazionali con giocatori dell’Inter impegnati. Dei cinque convocati ne dovrebbero giocare solo tre: calcio d’inizio alle 22 ora italiana a Fort Lauderdale, in Florida. Occhio a Frattesi.

L’IMPEGNO – Italia-Venezuela apre la tournée americana degli Azzurri, partiti martedì dopo l’esclusione di Francesco Acerbi. Al suo posto Luciano Spalletti ha convocato Gianluca Mancini, ma ci sarà Alessandro Buongiorno in campo stasera a Fort Lauderdale (nella casa dell’Inter Miami). Il commissario tecnico degli Azzurri prova un 3-4-2-1 col rientrante Mateo Retegui in attacco: l’italo-argentino in autunno era infortunato e non aveva partecipato alle gare di ottobre e novembre. Dell’Inter previsti tre giocatori: Nicolò Barella, uno tra Matteo Darmian e Alessandro Bastoni più a sorpresa Davide Frattesi. Sorpresa perché, nella formazione provata in allenamento, Spalletti lo ha schierato più avanzato sulla linea di Federico Chiesa, una sorta di trequartista aggiunto. Federico Dimarco è invece in ballottaggio con Destiny Udogie. Dopo il Venezuela, l’Italia si sposterà a Harrison nel New Jersey, dove giocano i New York Red Bulls, per sfidare l’Ecuador domenica sera sempre in amichevole. Questa la probabile formazione di Spalletti per Italia-Venezuela: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Jorginho, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui.