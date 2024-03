Graziani: «Immobile-Inter, età ancora giusta! Non dimentichiamoci»

In questi giorni si è parlato di possibilità Immobile per l’Inter del 2024-2025. Sull’argomento si è espresso l’ex attaccante Graziani, stamattina durante Il Processo di Sportiva su Radio Sportiva.

L’OPZIONE NUOVA – C’è anche Ciro Immobile fra gli attaccanti accostati all’Inter per la prossima stagione. Il pensiero di Francesco Graziani: «Giusto per l’Inter? L’età è quella giusta per Immobile, non è che è un vecchietto. Certo, anche lui con la carta d’identità comincia a perdere peso e importanza. Ma, nella storia del calcio italiano, Immobile è uno che ha raggiunto risultati straordinari: non dimentichiamo gli oltre duecento gol della Lazio. Poi, fra infortuni e minore considerazione della società e dell’allenatore, lo hanno portato a calare. Se una società dovesse pensare a prendere Immobile lui resta capace di fare gol, come Andrea Belotti che è arrivato a oltre cento gol in Serie A. Non si fanno così tanti gol se non sei bravo».