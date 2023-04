Vieri: «San Siro è una bolgia, l’Inter deve fare una valanga di gol»

Christian Vieri non concepisce il rendimento degli attaccanti dell’Inter ed è duro nelle critiche nei confronti dei giocatori di Simone Inzaghi sulla BoboTV.

FLOP – Vieri non riesce a capire il rendimento degli attaccanti: «Io ho visto Lukaku e Correa, ho detto ‘ora segnano tre gol‘. Io lo facevo, non c’era storia davanti a 70mila persone. Mi caricavo e non vedevo l’ora di giocare a San Siro, quando andavamo fuori casa preferivo giocassero gli altri come Ventola. 11 sconfitte in campionato, punti buttati via incredibilmente. Giocare a San Siro è una bolgia, l’Inter deve fare una valanga di gol sempre. Come fa a non esserci la tensione? I tifosi ti spingono a giocare».