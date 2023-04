Marocchi: «Skriniar? L’Inter doveva venderlo per essere migliore!»

Skriniar andrà al PSG da luglio e l’Inter non guadagnerà un euro dal suo trasferimento. Per Marocchi era giusto venderlo l’anno scorso, con Inzaghi che ha delle responsabilità in tal senso. Ne ha parlato a Sky Sport.

LEGGEREZZA DI MERCATO – Giancarlo Marocchi non ritiene che l’Inter abbia gestita al meglio la questione contrattuale, col PSG che ora ne approfitterà: «Se volevano una squadra migliore loro dovevano il 30 agosto vendere Milan Skriniar, senza prendere nessun altro. Un allenatore non ha bisogno di problemi di reingaggio e di rinnovi all’interno della squadra. Simone Inzaghi ha lottato più di tutti per tenere Skriniar? E ha sbagliato allora».