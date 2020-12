Vieri: “Questa Inter può dare di più. Conte deve farla giocare meglio”

Christian Vieri, ex calciatore dell’Inter e opinionista, ha commentato il momento storico dei nerazzurri di Antonio Conte, giunti alla sesta vittoria consecutiva in Serie A, ma ancora piuttosto lacunosi sotto il profilo del gioco

CRITICHE – L’Inter vince ma non convince. Nelle ultime due uscite, contro Napoli e Spezia, i nerazzurri hanno fatto molta fatica ad esprimere le loro idee di gioco, dividendo i tifosi. Christian Vieri ha mosso diverse critiche alla formazione di Antonio Conte: «Ci sta vincere partite non belle. Ma io credo che, per quanto riguarda le tre grandi (Inter, Milan e Juventus) bisogna vincere dando anche qualcosa in più, perché giochi alla Scala del calcio. Devi dare qualcosa in più, devi dare un gioco, Ogni tanto ci sta vincere giocando male, ma tu devi cercare sempre di proporre calcio. Voglio vedere l’Inter di Conte giocar meglio.»