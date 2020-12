Adani: “Inter, tifosi non emozionati. Scudetto? Continuando così non so”

Daniele Adani

Daniele Adani, opinionista di “Sky Sport”, ha commentato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte nel corso di una diretta, sulla piattaforma Twitch, in compagnia di Nicola Ventola, Christian Vieri e Antonio Cassano

NOTA DOLENTE – L’Inter di Antonio Conte ha battuto lo Spezia e messo in fila la sesta vittoria consecutiva in Serie A. I risultati stanno premiando i nerazzurri, ma la critica mossa al tecnico pugliese riguarda la qualità del gioco espresso nelle ultime partite. Daniele Adani ne ha parlato così: «Nessun allenatore al mondo vuole giocare male. Ma non posso premiare Conte per quello che sta facendo. Ha vinto, e ok, ma devo analizzare ciò che accade. La gente che segue l’Inter è emozionata? Non mi sembra. Anche perché andando avanti così nel tempo, è sicuro che arrivi alla vittoria? L’Inter non sta facendo di tutto per vincere, non gli può bastare quella partita contro lo Spezia. Non è sicuro che arrivi in fondo. Non possiamo paragonarla alla Juventus dei tempi migliori. L’Inter deve fare meglio nel dominio di gioco, nella scelta degli uomini di qualità. Ma questa cosa la dice per primo l’allenatore. La gente vuole divertirsi, altrimenti abbandona il calcio. Conte deve migliorare il suo percorso. Secondo me, lui sente l’obiettivo di giocar bene. Ha giocate meccanizzate, ma dentro alcune scelte io farei altro».