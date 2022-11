Vieri: «Dzeko devastante, nessuno come lui a 36 anni! Difetto? Forse uno»

Vieri, alla sua Bobo Tv, stravede per Dzeko e il suo rendimento a 36 anni con l’Inter. Ne individua un piccolissimo difetto ma lo colloca tra i top-ten d’Europa

ALTRA CATEGORIA − Christian Vieri non ha dubbi sulle qualità dell’attaccante dell’Inter: «Dzeko è devastante, chi è che gioca a 36 anni bene in una squadra grande come fa lui: nessuno. Sa la giocata che deve fare, fa tutto. Dzeko è di un’altra categoria, negli ultimi 10 anni io lo metto nella top-10. È devastante. È stato a Roma e non se ne parla ma se fosse stato al Real Madrid o al Manchester City di Guardiola avrebbe fatto 30 gol a stagione. Difetto? Forse è troppo buono».