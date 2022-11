FOTO – Alborghetti, verso Fiorentina-Inter Women: «Nuova settimana!»

Alborghetti pubblica un post sui propri profili social. Il capitano dell’Inter Women torna a indossare i propri colori dopo la sosta per la Nazionale Femminile. La Fiorentina aspetterà le nerazzurre prossima per la prossima partita di Serie A Femminile.

– Lisa Alborghetti pubblica un nuovo post sul proprio profilo Instagram. Alla foto, in cui il capitano dell’Inter Women indossa la maglia nerazzurra, aggiunge: «Nuova settimana!». Dopo la pausa per la Nazionale Femminile, infatti, la squadra di Rita Guarino torna a lavoro per preparare la prossima sfida di Serie A Femminile. Domenica, ad attendere le interiste in trasferta, ci sarà la Fiorentina. Questa sarà l’ultima partita del girone d’andata del campionato.

Fiorentina-Inter Women vale come scontro diretto, considerato che le due squadre sono rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica (vedi classifica). Tra loro la distanza è solo di un punto.