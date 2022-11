Gosens, addio Inter possibile ma rischia anche un centrocampista − Rai

Gosens può uscire dall’Inter a gennaio ma non sarebbe il solo. Infatti, un centrocampista potrebbe lasciare la Beneamata per il pochissimo spazio trovato finora

IN USCITA − Oltre a Robin Gosens, rimane in bilico anche la posizione di Roberto Gagliardini. Lo riporta Marco Conterio, giornalista Rai Sport, durante la trasmissione Calcio Totale. A gennaio, l’Inter dunque potrebbe far partire qualche giocatore. Sull’esterno tedesco, non convocato dalla Germania per Qatar 2022, ci sono soprattutto i club di Bundesliga. Quanto a Gagliardini, pochissimo lo spazio trovato nell’ultimo periodo. Solo 267 minuti per lui in stagione.